В социальных сетях активно обсуждат заявления министра экономики в правительстве Алексея Гончарука - Тимофея Милофанова.

Министр выступил на семинаре "Economy Lab" и вставил в свою речь несколько неоднозначных тезисов. Из которых следует, что он не слишком разбирается в экономике, не интересуется Украиной и ее проблемами.

К примеру, Милованов заявлял: "Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса"; "…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…"; "…я просто не переношу любые встречи...".

Это выступление вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

Так, экс-нардеп Игорь Мосийчук пишет: "Это полный пиз # ец! Этот человек сейчас министр украинского правительства отвечающий за нашу промышленность и сельское хозяйство...

Смотрите и делайте вывод, кому слуги Зеленского доверили будущее каждого украинца! Вот это тоже капитуляция перед сибаризмом, нарциссизмом, некомпетенцией и внешним управлением государства со стороны МВФ и других..."

Политолог Владимир Корнилов также цитирует министра: "Я особо не понимал ничего в экономике. И наверное продолжаю не очень понимать". Все бы ничего, но этот тип - Милованов, глава суперминистерства Украины, объединившего экономику и финансы".

Юрист Елена Лукаш недоумевает, как такого человека могли назначить в министерство: "…меня никогда не интересовала особо Украина…меня интересовал парусный спорт и сальса"

"…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой…я - теоретик"

"…я особо НЕ понимал ничего в экономике и продолжаю ничего НЕ Понимать…"

"…я просто не переношу любые встречи..."

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Тимофей Сергеевич Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства правительства Зеленского. Будет поднимать экономику и распродавать землю и госсобственность. Оскара автору его назначения! Это полный Трускавец."

Телеведущая Наталья Влащенко вспоминает о прошлых назначениях в правительство людей, далеких от украинских реалий:

"Посмотрела видео, где Тимофей Милованов говорит, что его никогда не интересовала Украина и он не знает экономики... Понимаю, что это нарезка, понимаю, что возможно, потом он говорит: но когда я приехал на Майдан, я полюбил Украину и сразу начал разбираться в экономике))

А если серьезно, то вопрос вот в чем:

— неужели не ясно, что иностранцы (люди , живущие и работающие за рубежом) совершенно не понимают украинской реальности? А следовательно, могут быть здесь только советниками, но не занимать должности, требующие быстрых и точных решений? Какими бы магическими и тайными знаниями они не обладали.

— неужели десятки примеров за последние пять лет не подтверждают то, что все они руководствуются известной шуточкой: "жить надо на Западе, а деньги зарабатывать в Украине". Ведь и господа Яресько, и Деканоидзе, Супрун и Новак, а также рокер с Укрзализныци ( чье имя затерялось в моей памяти, а в гугл лезть лень) и пр... после окончания каденции не замечены в районе Троещины, а именно в районах Парижа, Коста- Рики и Лондона.

— неужели не ясно, что невозможно любить чужую страну, в которой не растут и не учатся твои дети и в которой ты не собираешься оставаться, как свою?! Гастроли в чужом городе и выступление перед друзьями детства в родном - это разные концерты

— неужели вы еще верите в систему, где отсутствуют контроль, аудит и наказание не только для своей элиты, но и для чужой ( тем более!)? И что такая система может привести к положительным результатам?

Все они говорили, что им не дали сделать реформы, поэтому они покинули Украину. Но заметьте, даже на безопасном расстоянии никто не открыл рот, чтобы обличить систему, никто не рассказал страшную правду. В надежде, что в следующем сезоне режиссер опять позовет".