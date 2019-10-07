Эта неделя начнется с первых осенних холодов. Днем в Киеве температура не поднимется выше +7...+10, а ночью синоптики обещают первый мороз, когда температура может опуститься до 0...-2. Но уже в четверг, 10 октября, резко потеплеет до +16...+17. Затем пару дней погоду немного пошатает, возможны дожди. Но уже в воскресенье, 13 октября, обещают солнечную погоду и до +19...+21 на градусниках.

Мы собрали данные от шести синоптических источников, о том, какой будет погода на этой неделе в Киеве и в Украине.

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Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, начало этой недели в Киеве будет сухим и холодным: днем до +7...+11, ночью 7, 8 и 9 октября до 0...-2. Потеплеет с четверга, 10 октября. Ночью до +6...+8, днем до +13...+15. В четверг и пятницу, ночью и днем, обещают небольшой дождь.

Sinoptik.ua

По данным сайта Sinoptik.ua, неделя в Киеве начнется с +7...+10 днем. Ночью с понедельника на вторник ночью обещают 0. В среду, 9 октября, этот ресурс прогнозирует дождь, а с четверга - потепление сразу до +14...+17 вплоть до воскресенья. Зонтики пригодятся в пятницу, 11 октября, в остальные дни переменная облачность без осадков.

Gismeteо

Сайт Gismeteо пишет, что в понедельник-среду в Киеве днем +6...+11. Ночью +1...+5. В среду - дождь. В четверг потеплеет до +17, затем температура немного снизится: до +11...+16. Выходные может омрачить дождь, и в субботу, и в воскресенье.

Мeteoprog.ua

Ресурс Мeteoprog.ua дает такой прогноз: понедельник днем +7, ночью +4; вторник днем +10, ночью +1, среда днем +10, ночью +5. Резко потеплеет в четверг: днем воздух прогреется до +16, ночью +8, пятница днем +14, ночью +9. На выходных ресурс обещает, что станет еще теплее: +17...+21 днем. Небольшой дождь возможен в субботу.

Weather.com

Сайт Weather.com сообщает, что самый холодный день этой недели - понедельник. 7 октября градусники не поднимутся выше +7, а ночью будет мороз до -1. Во вторник-среду днем +11...+12, ночью +4...+6. 10 октября воздух прогреется до +17, ночью +7. В пятницу +14 днем. В субботу дождь и +15. В воскресенье без осадков: до +19.

Наталья Диденко

Синоптик ресурса Opogode отозвалась о погоде в ближайшие выходные так: "мимими". В Украине днем установятся +15...+22, а погода будет солнечной. Но начнется неделя с холодов.

8 октября в Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения.

Поэтому ночью ожидается 0...-4 (особенно холодно будет в Карпатах), днем максимум +7...+12. Местами воздух прогреется до +15 (Крым, Запорожье, в Донецкой области). Осадки вероятны только в Харьковской и Луганской областях.

В Киеве 8 октября прогноз погоды такой: ночью 0... -2, днем ​​+8...+10. Без осадков.

Постепенное потепление начнется в среду. А в воскресенье станет по-настоящему тепло.