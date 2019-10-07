Украинская прокуратура возбудила дело по заявлению экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о его похищении и незаконном перемещении через границу Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что Михаил Саакашвили подал заявление о похищении, насильственных действиях и незаконном перемещении его через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года.

Напомним, что бывший глава Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили заявил, что застреленный под Киевом грузин был приговорен к 22 годам заключения во время его президентства и приехал в Украину следить за ним.

Ранее "Страна" писала о том, что Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию.

Также мы сообщали, что мэр Харькова назвал Саакашвили некультурным и немного дурковатым.