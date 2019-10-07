И разрез до бедра. Тина Кароль похвасталась стройными ногами и осиной талией на съемках "Танцев со звездами". Фото
Украинская поп-звезда и ведущая шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями со съемок седьмого прямого эфира шоу.
На снимках певица одета в стильное черное платье: его корсет расшит стразами, на животе и под грудью у него вырезы, что подчеркивает стройную фигуру артистки. Кроме того, разрез, который достигает уровня бедра, позволяет Кароль продемонстрировать и красивые ноги.
Волосы певицы уложены в пышные локоны, а макияж с розовым блеском, золотистыми тенями и небольшими стрелками подчеркивает стильный образ певицы.
Фото: Instagram/ tina_karol
Напомним, Тина Кароль показала осиную талию в обтягивающем ультра-мини.
Также мы писали, что Тина Кароль призналась, что задумывалась о самоубийстве.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!