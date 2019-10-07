Украинская поп-звезда и ведущая шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями со съемок седьмого прямого эфира шоу.

На снимках певица одета в стильное черное платье: его корсет расшит стразами, на животе и под грудью у него вырезы, что подчеркивает стройную фигуру артистки. Кроме того, разрез, который достигает уровня бедра, позволяет Кароль продемонстрировать и красивые ноги.

Волосы певицы уложены в пышные локоны, а макияж с розовым блеском, золотистыми тенями и небольшими стрелками подчеркивает стильный образ певицы.

Фото: Instagram/ tina_karol

Напомним, Тина Кароль показала осиную талию в обтягивающем ультра-мини.

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