Стратегия сдерживания России в Черном море представлена правительственным аналитическим центром США RAND Corporation. Доклад опубликован на официальном сайте центра.

Авторы доклада обеспокоены тем, что Россия модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе. По их словам, для противодействия растущему влиянию России в регионе следует разместить системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы на территории Румынии и Болгарии.

Кроме того, по мнению экспертов, необходимо расширить учения НАТО, а также больше помогать Украине и Грузии в развитии оборонной техники.

Ранее "Страна" писала о том, что в Европе прошли крупные военные учения США по сдерживанию России.

Также мы сообщали, что демократы обвиняют Трампа, который потратил на Стену с Мексикой деньги, предназначенные на сдерживание России.