Президент США Дональд Трамп считает, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна быть отправлена в отставку. Об этом он написал в Twitter.

"Нэнси Пелоси знала все о множестве случаев лжи и массовом мошенничестве (председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей - Ред.) Адама Шиффа, которое совершалось по отношению к Конгрессу и американскому народу..." - написал Трамп.

По мнению американского президента, Нэнси Пелоси виновна в государственной измене и должна быть смещена с должности.

"Это делает нервную Нэнси такой же виновной, как и Адама Шиффа, в особо тяжких преступлениях и правонарушениях и даже в государственной измене. Я считаю, это означает, что им вместе со всеми теми, кто злостно вступал в сговор, должен быть немедленно объявлен импичмент!", - написал Дональд Трамп.

Скриншот: Twitter/ Donald J. Trump

Напомним, Дональд Трамп реально опасается процедуры импичмента.

Также мы писали, что в США еще один сотрудник разведки хочеть заявить на Трампа из-за его разговора с Зеленским.

