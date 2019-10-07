Выборы на оккупированной территории Донбасса выгодны Украине, поскольку после них Киев получит представителей, с которыми сможет вести диалог. Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

"При всей сложности проведения выборов после деоккупации, у них есть логика. Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительной является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины", - объяснил Яременко.

В случае позитивного сценария Украина получит какие-то органы местной власти, с которыми сможет обсуждать бытовые вопросы, вроде ремонта коммуникаций.

"Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (длинная пауза, – Ред.) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров" "ДНР/ЛНР", - добавил нардеп.

Он также не исключил, что итоги выборов в результате вмешательства Москвы могут вообще не иметь никакого значения для Украины.

Яременко констатировал, что на сегодня любой контакт с представителями т. н. "ДНР/ЛНР" создает для украинской власти "огромные политические трудности".

На вопрос, есть ли шанс на выборах на Донбассе для украинских сил, Яременко напомнил, что ему подобный вопрос задавали в июне, когда речь шла о его участии в выборах в мажоритарном округе в Киеве против очень сильного оппонента от националистической силы. Нардеп считает, что "потенциал Зеленского и его партии не стоит недооценивать".

Ранее "Страна"писала о том, что в "Слуге народа" рассказали о судьбе донецких боевиков после применения формулы Штайнмайера.

Также мы сообщали, что у Зеленского объяснили, почему Украина не может отказаться от формулы Штайнмайера.