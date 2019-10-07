Дело об избиении журналистов программы "Схемы" в сентябре 2017 года на свадьбе сына Юрия Луценко Александра закрыто. Об этом в Facebook сообщил пострадавший тогда журналист Михаил Ткач.

"Дело о препятствовании нашей журналистской деятельности ГСОшниками на свадьбе сына генпрокурора Луценко закрыто. Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко, чтобы не найти состава преступления. Два...", - написал Ткач.

По его словам, на протяжении всего этого времени адвокат журналистов пыталась выяснить фамилию следователя. Однако информацию о ходе дела получить не удалось.

"На тот момент генпрокурором был Юрий Луценко. Дело закрыто в мае подчиненным Луценко. Инцидент произошел на свадьбе старшего сына Луценко", - написал Михаил Ткач.

Скриншот, фото: Facebook/ Mykhailo Tkach

Напомним, старший сын Юрия Луценко Александр и его избранница Настя расписались 9 сентября 2017 года, а 15 сентября состоялось праздничное застолье. Оно проходило в ресторане Fabius по дороге из Киева на Конча-Заспу (бывший ресторан "Разгуляево").

В этот день возле ресторана на журналистов программы "Схемы" напали сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке.