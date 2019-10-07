Прокуратура закрыла дело об избиении журналистов "Схем" на свадьбе сына Луценко в 2017 году
Дело об избиении журналистов программы "Схемы" в сентябре 2017 года на свадьбе сына Юрия Луценко Александра закрыто. Об этом в Facebook сообщил пострадавший тогда журналист Михаил Ткач.
"Дело о препятствовании нашей журналистской деятельности ГСОшниками на свадьбе сына генпрокурора Луценко закрыто. Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко, чтобы не найти состава преступления. Два...", - написал Ткач.
По его словам, на протяжении всего этого времени адвокат журналистов пыталась выяснить фамилию следователя. Однако информацию о ходе дела получить не удалось.
"На тот момент генпрокурором был Юрий Луценко. Дело закрыто в мае подчиненным Луценко. Инцидент произошел на свадьбе старшего сына Луценко", - написал Михаил Ткач.
Скриншот, фото: Facebook/ Mykhailo Tkach
Напомним, старший сын Юрия Луценко Александр и его избранница Настя расписались 9 сентября 2017 года, а 15 сентября состоялось праздничное застолье. Оно проходило в ресторане Fabius по дороге из Киева на Конча-Заспу (бывший ресторан "Разгуляево").
В этот день возле ресторана на журналистов программы "Схемы" напали сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке.