В понедельник, 7 октября, украинский боксер Александр Усик прибыл в Чикаго, где 12 октября состоится его дебютный поединок в супертяжелом весе. Фото команды спортсмена в Instagram опубликовал промоутер Эгис Климас.

"Добро пожаловать в Чикаго", - написал Климас в комментарии под фото.

Скриншот: Instagram/ klimasmanagement

Напомним, украинский чемпион Александр Усик свой первый бой в супертяжелом весе проведет против нидерландского боксера Тайрона Спонга. Дебютный бой пройдет 12 октября в Чикаго.

Также мы писали, что Спонг - самый высокорейтинговый оппонент из доступных в организации WBO, где Усик является обязательным претендентом. Почти все билеты на бой были распроданы еще в середине сентября. На поединке ожидается аншлаг.