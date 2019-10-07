Донецкие боевики могут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск, а могут и остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах. Об этом рассказал нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

"Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т. д. - пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия - пусть остаются", - сказал Яременко и добавил, что дальнейшая судьба донецких боевиков - "это проблема России и этих людей".

По словам Яременко, Минские договоренности говорят о "народной милиции" на Донбассе, но это не означает, что "милицией" должны стать первый и второй армейские корпуса, которые находятся в ОРДЛО. Право участия в работе определенных правоохранительных структур будет у местного населения с гражданством Украины.

"И логично, что у них будет предусмотрено для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, неподконтрольных, неподотчетных и не под командованием украинской власти", - заявил Богдан Яременко.

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