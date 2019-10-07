По мнению нового главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в Украине может быть легализована проституция, а вот легкие наркотики - нет. Об этом он заявил в интервью Lb.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся. Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", - сказал Игорь Клименко.

Кроме того, по его мнению, в Украине нельзя даже обсуждать легализацию огнестрельного оружия, пока в стране не завершатся боевые действия и не будет изъято все нелегальное оружие. По словам главы Нацполиции, игорный бизнес должен строго контролироваться государством.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков признался, что готов обсуждать легализацию марихуаны в Украине.

Также мы писали, что Зеленского обязали рассмотреть вопрос легализации оружия в Украине.