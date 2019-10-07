Украина не сможет без последствий для страны отказаться от имплементации формулы Штайнмайера, которую хотят применить для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

По словам нардепа, подписанная Леонидом Кучмой в Минске "формула Штайнмайера" теперь несет для Украины некие политические обязательства.

"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - сказал депутат.

Он отметил, что письмо Кучмы Специальному представителю председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартину Сайдику не является обязывающим, но показывает определенную позицию.

"И если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", - подчеркнул Яременко.

В частности, в преамбуле к двум абзацам самой формулы говорится о ее имплементации в украинское законодательство. По словам нардепа, формулировка в законе должна отображать суть согласованной "формулы Штайнмайера", но не обязана бть дословной.

"Отдельные слова можно править, суть - нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжения войны, а вызовет и реакцию Запада... Повторюсь: если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, а еще и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности", - заявил нардеп.

Ранее "Страна" писала о том, что протестующие против формула Штайнмайера пришли под Раду и озвучили свои требования.

Также мы сообщали, что Богдан опубликовал расценки за участие в Штайнмайер-майдане и предсказал "кое-кому испуганному" конфискацию.