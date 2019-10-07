Вчера в СМИ разлетелась новость о том, что актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали неоперабельный рак мозга, умерла. Однако ее представительница опровергла эту информацию. Что на самом деле происходит с Заворотнюк и какое ее состояние на сегодня.

Слухи о смерти

Слухи о смерти поползли после того, как в сети появилась переписка с неким источником, которую опубликовал телеграм-канал "Только никому". В ней говорилось, что актриса скончалась в больнице. Якобы об этом источнику сообщил работающий в больнице знакомый.

"Только никому" поспешил обнародовать скриншоты сообщений, подстраховавшись и уточнив, что пока не могут подтвердить или опровергнуть эти данные. Но "новость" тут же разошлась.

Ясность удалось внести после того, как издание "СтарХит", специализирующееся на новостях шоу-бизнеса, напрямую связалось с представителями актрисы. Директор Заворотнюк Марина Потапова ответила нет, на вопрос, умерла Заворотнюк или нет.

Журналистов РБК Потапова попросила "не задавать глупых вопросов" и повесила трубку.

Телеведущие Дмитрий Дибров, Сергей Майоров, актер Сергей Жигунов отказались от комментариев о состоянии здоровья своей знакомой.

Масла в огонь подлила и российская балерина Анастасия Волочкова. Несколько дней назад она выложила в Instagram архивное видео со своего выступления в шоу "Ледниковый период", где Анастасия была ведущей, приписав, что сейчас можно только молиться о ее душе.

Миллионы подписчиков российской селебрити подумали, что так Волочкова сообщает о смерти Заворотнюк. После бури негодований балерине пришлось закрыть комментарии под постом и отредактировать текст. Она дописала, что сейчас можно молиться и надеяться о выздоровлении. "Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. ." - оправдалась знаменитость и упрекнула своих критиков в том, что они осуждают ее, не достигнув ее высот.

Что происходит с Заворотнюк

48-летняя актриса остается под наблюдением врачей в частной московской клинике. Ей поставили четвертую терминальную стадию опухоли мозга. Лишь совсем недавно она смогла выйти из медикаментозной комы, начала самостоятельно дышать и перенесла вторую операцию на мозге. За это короткое время актриса оформила завещание и увидела дочь Милу, которой не исполнилось еще и года.

После операции журналист Сергей Майоров сообщил, что у Анастасии есть шансы на поправку, что врачи посмотрели на результаты ее гистологии и появилась надежда, что все может еще обойтись.

Также стало известно, что Заворотнюк расплатилась с долгами, из-за которых не могла выехать за границу даже на лечение. Долги у нее возникли из-за кредита, который она взяла в 2012 году сроком на год - 435 тысяч долларов. Расплатиться в срок у нее не получилось и банк обратился в суд. После скачка курса доллара в России и с учетом пени сумма кредита выросла в половину. К 2017 году актриса сумела выплатить только 8 тысяч долларов, сумма займа оказалась для нее неподъемной.

Недавно она смогла погасить долг почти полностью, ей осталось оплатить исполнительный сбор в сумме около 37 тысяч долларов.

Что делает семья

Супруг Анастасии, фигурист Петр Чернышев решил не отказываться от гастролей на время лечения жены. Он примет участие в октябрьских и ноябрьских гастролях. Вместе с фигуристкой и супругой пресс-секретаря Владимира путина Татьяной Навкой Чернышев готовятся к премьере шоу "Аленький цветочек".

Фото: Заворотнюк и Чернышев

Старшая дочь актрисы Анна, которая пошла по стопам матери, также вернулась к работе.