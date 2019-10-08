В октябре украинцы будут отдыхать три дня подряд. Это произойдет уже в ближайшие выходные. Официальный праздник День защитника Украины на календаре 14 октября, в понедельник, так что, он продолжит уикенд.

Сколько дней отдыхаем в октябре

День защитника Украины в октябре стал нерабочим с 2015 года. Праздник установили, чтобы заменить популярный День Защитника отечества, который отмечали 23 февраля еще с советских времен. Новую дату выбрали не случайно. 14 октября отмечают церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества. Богородица считается защитницей украинских воинов.

Всего в октябре в этом году будет 22 рабочих дня и 9 выходных.

Как работают банки

12 октября те банки, которые обычно были открыты по субботам, будут работать согласно своих графиков. В воскресенье, 13 сентября, выходной день у всех украинских банков. Понедельник, 14 октября, также будет выходным.

Со вторника, 15 числа, банки работают в стандартном режиме.

Фото: bank.gov.ua

Что планируется в Киеве на День защитника Украины

В программе праздничных мероприятий на 14 октября запланированы концерты и патриотические мероприятия.

Утром 14 октября рядом с киевской мэрией состоится праздничное мероприятие ко Дню защитника Украины.

С 13:00 до 17:00 на "Певческом поле" запланирован проект "Мужественные и несокрушимые".

Во Дворце спорта в 18:00 пройдет торжественный вечер, посвященный Дню защитника Украины "Они присягнули на мир и свободу!".

Дополнительные поезда

На длинные выходные - с 12 по 14 октября - "Укрзализныця" пустит 10 дополнительных поездов во Львов, Одессу, Днепр, Ужгород, Ковель, Николаев: