Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко, сменивший недавно на этом посту подавшего в отставку Сергея Князева, собирается продолжать курс реформ, начатый своим предшественником, и улучшать работу полиции. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

По словам Игоря Клименко, перед назначением у него не было собеседования в Офисе президента. Он встречался лишь с премьер-министром и министром внутренних дел, а при назначении выступал в Кабинете министров.

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"И в Кабмине, и позже, когда министр представлял меня личному составу, я объявил основные моменты моей дальнейшей работы и курса Нацполиции в целом. Выбранный курс менять не собираюсь. Это - первое. Второе - для меня очень важно существенно улучшить состояние реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений",- рассказал Клименко.

По его словам, оценка работы полиции и отношение к ней населения очень важны.

"Система приема заявлений и жалоб граждан должна быть усовершенствована. Я буду категорически пресекать любые фальсификации, попытки оставить без рассмотрения обращения граждан. С этого начинается отношение к нам общества",- считает глава Нацполиции.

Клименко добавил, что система реагирования в Нацполиции пока остается проблемной. Он объяснил это, в первую очередь, дефицитом личного состава в некоторых регионах, нехваткой транспорта и материально-технического обеспечения.

"Случается, что личный состав отказывается выезжать или умышленно задерживает выезд. Мы таких из системы реагирования убираем. Но поскольку скамья запасных у нас не очень большая, приходится переучивать, объяснять, что так делать нельзя, где-то применять дисциплинарные меры, а где-то мотивировать. Для этого есть дисциплинарный устав, которым мы регулируем наши отношения с каждым сотрудником", - объяснил Клименко.

"Я хочу, чтобы все службы Национальной полиции работали в единой системе: следствие, подразделение криминального блока, подразделение превенции. Они должны обмениваться информацией и работать единым кулаком. Это касается, в первую очередь, регионов. Если в центральном аппарате это работа на сегодняшний день настроена, то в регионах есть над чем работать", - добавил глава Нацполиции.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Нацполиции Клименко отстранил руководство полиции охраны области после ДТП с участием полицейского под Киевом.

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