Утром в понедельник, 7 октября, в Берлине экоактивисты перекрыли движение на площади Большая Звезда в центре города. Об этом пишет Deutsche Welle.

Представители движения Extinction Rebellion призывают немецкие власти объявить чрезвычайное климатическое положение и как можно скорее сократить выбросы диоксида углерода. По данным полиции, в 07:00 к протесту присоединилась тысяча человек.

Акция проходит мирно. Однако многополосное круговое движение в центре города перекрыто, полицейские просят водителей объезжать площадь Большая Звезда.

Активисты этого движения также устраивают "мирные акции гражданского сопротивления" в Лондоне, Париже, Мадриде. Амстердаме, Нью-Йорке и других крупных городах. Ожидается, что некоторые протесты могут длиться "не менее недели".

Die Sonne ist aufgegangen und immer mehr Menschen schließen sich uns in der Blockade an der Siegessäule an.#BerlinBlockieren #AufstandOderAussterben pic.twitter.com/2jY7e9PUJQ