Стало известно, когда состоится прощание с украинской актрисой театра и кино Мариной Куклиной, которая умерла в возрасте 33 лет 5 октября.

Когда состоится прощание

Ее супруг Андрей Май-Малахов написал, что попрощаться с Мариной Куклиной можно будет во вторник, 8 октября. Церемония прощания состоится в ТЮЗе на Липках, где она работала. Точное время станет известно позже.

Причина смерти

Официально причину смерти пока не называют, но знакомые актрисы в сети сообщают, что это была онкология. В прошлом году она проходила курс лечения. У нее в соцсетях, в Facebook и Instagram остались фото, на которых можно предположить, что она перенесла химиотерапию.

Фото: Марина Куклина/Instagram

Судя по сообщениям ее супруга, в последнее время состояние Марины Куклиной ухудшилось и она находилась в больнице.

12 сентября пара отметила одиннадцатую годовщину. К публикации об этом Андрей Май-Малахов прикрепил фото, на котором держит за руку больную жену.

Что пишут в соцсетях

Пользователи соцсетей, знавшие Марину лично, и просто поклонники ее таланта оставляют сотни комментариев с соболезнованиями. Все они называют актрису очень светлым человеком.

"Я не знаю, что тебе сказать ... Потому что это дико несправедливо и нечестно. Но я знаю одно. Ты была настолько нереально небесная для этого мира, небо решило тебя вернуть себе обратно. Храни всех близких с облаков. Ты изменила мир многих. Спасибо, что ты была, Марина" - написала телеведущая Янина Соколова, пережившая рак.

"Смотрю сейчас фотографии на твоей стене, Марина. У меня тоже есть твоя фотография. Папка: "2011 год, Украина, Киев". Отчего-то снимок черно-белый. Я у тебя дома, Марина, ем овсянку с орехами, приготовленную Андреем. И ем каждое мгновение с тобой, хотя этим невозможно насытиться. Поглощаю твой заливистый смех, впитываю твою безусловную, однозначную доброту. Я смотрю на тебя, Марина и не верю, что можно быть таким человеком, таким, самым лучшим на свете человеком. Я смотрю на твою стену, Марина. И не верю, что нет такого человека. Такого, самого лучшего на свете человека. Летом я хотела поехать в Винницу, через Киев. Увидеть тебя. Не поехала.

Не увидеть тебя" - написала актриса Елена Горина.

"Спасибо тебе Мариночка! Первая моя работа в университете с профессиональной актрисой. (Горжусь этой работой и рад, что у меня есть эти кадры). Это было действительно прекрасно! Спасибо за эти моменты. Спасибо за твою улыбку, жизнерадостность и поддержку. Счастлив, что удалось встретиться с тобой в этой жизни.

Хорошей дороги..." - написал режиссер Игорь Белиц и выложил кадры с Мариной.

"Думаю о Марине, волшебной и солнечной ..... покойся с миром...

и об Андрее, сильном и талантливом - живи, мы тебя любим" - написала сценограф Наталия Гурина.

Фильмы Марины Куклиной

Марина Куклина - актриса театра. Она работала в Киевском ТЮЗе на Липках с 2007 года. Но широкую известность она получила благодаря ролям в кино.

В 2016 году снялась в фильме "Моя бабушка Фанни Каплан" (Украина).

Фото: kino-teatr.ru

В 2017-м она сыграла в сериалах "Проводница" (Украина), "Беги, не оглядывайся!" (Украина, Россия), "Доктор Ковальчук" (Украина), "Кафе на Садовой" (Украина, главная роль), "Женский доктор - 3" (Украина).

Фото: Кафе на Садовой/kino-teatr.ru

В 2018 году вышли сериалы с ее участием: "По законам военного времени-2" (Украина, Россия), "Голос из прошлого" (Украина), "Подари мне жизнь" (Украина), "Сердце следователя" (Украина).

Фото: По законам военного времени/kino-teatr.ru

В этом же году у нее диагностировали рак.