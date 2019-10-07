В Константиновке (Донецкая область) поймали 39-летнего мужчину, который изнасиловал и убил 14-летнюю девочку. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Прокуратуры Донецкой области.

"Как установило следствие, 14 сентября около 00:30 мужчина, находясь на одной из остановок общественного транспорта в Константиновке, познакомился с девушкой, которой после непродолжительного разговора предложил вступить с ним в половую связь. По словам подозреваемого, после полового акта он испугался, что девушка может обратиться в полицию, и достал из кармана нож и дважды ударил им ее в шею", - уточнили следователи.

По данным полиции, девочка в этот день сбежала из дома. Она доехала на такси до центра города, где познакомилась со своим убийцей. 39-летний мужчина угостил ее и заманил к водоему. Злоумышленником оказался гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение. В рамках оперативно-профилактических мероприятий "Мигрант" полицейские берут под контроль иностранцев, которые совершают преступления на территории Украины, - это и помогло оперативно разыскать убийцу.

Вещественные доказательства изъяты. Тело потерпевшей направлено на экспертизу. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, что наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура Донецької області

Фото: police.dn.ua

Напомним, в Харьковской области задержали подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки.

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