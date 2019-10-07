Евросоюз до конца текущей недели примет решение по поводу нового соглашения о Brexit. Об этом сообщает ВВС.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал премьеру Британии Борису Джонсону, что переговоры нужно провести максимально быстро, чтобы увидеть, не нарушит ли новое соглашение принципы ЕС.

Борис Джонсон полагает, что в Евросоюзе должны понимать, что Brexit точно произойдет до 31 октября. Впрочем, если сделка не будет согласована до 19 октября, тогда выход Великобритании из ЕС может быть отсрочен.

На выходных, разговаривая с лидерами ЕС, премьер-министр Британии сказал президенту Макрону по телефону, что он считает, что соглашение может быть достигнуто, но ЕС должен ответить на компромиссы, на которые идет Британия.

Напомним, 2 октября премьер Британии Джонсон сделал Евросоюзу последнее предложение по Brexit.

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