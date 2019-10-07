В катарском городе Доха завершился чемпионат мира по легкой атлетике-2019. Его итоги для сборной Украины трудно назвать удовлетворительными. Наша команда завоевала всего два серебра. 30 сентября Ярослава Магучих стала второй в прыжках в высоту (взяла планку на уровне 2,04 метра - Ред.), а вчера 6 октября Марина Бех-Романчук принесла второе серебро в копилку Украины, прыгнув в длину на 6,92 метра.

Таким образом в общем медальном зачете Украина разделила с Эстонией 21-е место.



А больше всех наград завоевала сборная США. Причем американцы победили с космическим отрывом от соперников. У них 14 золотых наград, 11 серебряных и 4 бронзовых медали. На втором месте - Кения, а на третьем - Ямайка.

Сборная России выступала под нейтральным статусом из-за отстранения ВФЛА и завоевав шесть медалей, заняла 5 место в общем зачете (2 золота, 3 серебра и 1 бронза - Ред.).

Общий медальный зачет ЧМ по легкой атлетике-2019

Фото: iaaf.org

Ранее "Страна" сообщала, что Сергей Бубка, глава НОК Украины, переизбран на пост вице-президента IAAF.