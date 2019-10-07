Утром в воскресенье, 6 октября, в Донецкой области на шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь" произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"6 октября в 07:15 в Торецке на шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь" на горизонте 1 026 метров возник пожар. Спасатели после этого вывели на поверхность 212 шахтеров. В результате пожара жертв и пострадавших нет.

Работа шахты временно приостановлена. К тушению пожара были привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины", - уточнили спасатели.

Напомним, в конце августа на шахте "Первомайская" произошла авария.

Также мы писали, что в июле на шахте Павлоградугля произошел пожар, 6 горняков попали в больницу.