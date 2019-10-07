После массового отравления на свадьбе в ресторане "Оскар" в пгт Путила Черновецкой области в больнице остаются 52 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Среди 52 человек, которые 29 -30 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в поселке городского типа Путила, и до сих пор остаются в больнице - 12 детей и 40 взрослых. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, по состоянию на 5 октября в больнице с отравлением после свадьбы в ресторане "Оскар" находилось 72 человека.

Также мы писали, что в Одессе в школьной столовой отравились 53 ученика. Это случилось 15 - 19 сентября. Все они употребляли еду в столовой школы №11.