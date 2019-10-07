В воскресенье, 6 октября, в Одесской области произошло ДТП, в котором погиб один человек, четверо были госпитализированы. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.

Авария произошла на трассе "Одесса - Белгород-Днестровский" около 17:00. В районе села Каралино-Бугаз автомобиль ВАЗ выехал на встречку и врезался в Opel Astra. По предварительным данным, 60-летний водитель ВАЗ был пьян. Он погиб на месте от полученных травм.

Травмы различной степени тяжести получили водитель Opel Astra и трое пассажиров, среди которых - 10-летний ребенок и младенец. Всех их госпитализировали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, под Одессой Mercedes и Renault столкнулись лоб в лоб. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

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