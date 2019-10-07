Президент Украины Владимир Зеленский допускает создание совместного следственного комитета, в который войдут американские и украинские правоохранители для расследования дела против Хантера Байдена. Об этом сообщает Kyodo.

В ходе своего телефонного разговора Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что в случае необходимости возможно инициировать любое совместное расследование после назначения генпрокурором Украины Руслана Рябошапки.

Это возможно только если прокуроры США будут требовать сотрудничества для расследования дела Байденов, согласно международному праву и внутреннему украинскому законодательству.

Напомним, Зеленский заявил, что Трамп ничего не требовал от него в обмен на личную встречу.

Также мы писали, что в США еще один сотрудник разведки хочеть заявить на Трампа из-за его разговора с Зеленским.