Президент США Дональд Трамп всерьез опасается начатой процедуры импичмента и не хочет, что бы она пришла к своему логическому завершению. Хозяин Белого дома поделился своими опасениями по этому поводу с влиятельными республиканцами в Конгрессе, заявив, что не хочет, чтобы импичмент стал реальным "темным пятном в его биографии".

Об этом передает Axios.

"Эта все очень плохо скажется на биографии. Вы бы наверняка не хотели, чтобы это (импичмент - Ред.) произошло в вашей карьере", - отметил Дональд Трамп.

При этом лидер США не желает, чтобы в будущем о нем писали, как о президенте, которого Конгресс снял с поста.

Ранее "Страна" сообщала, что бизнесмены, близкие к Трампу и Джулиани, хотели сменить руководство "Нафтогаза".

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