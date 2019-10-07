Вчера, 6 октября, в Мюнхене завершился грандиозный праздник пива "Октоберфест" и уже можно подвести его итоги. Единственным новым рекордом стало число пьяных посетителей на электросамокатах. Об этом передает DW со ссылкой на агентсво DPA.

За две праздничные недели полиция остановила 774 участника дорожного движения, возвращавшихся с праздника в состоянии алкогольного опьянения, из которых 414 передвигались на электросамокатах.

Все остальные показатели оказались примерно на том же уровне, что и годом ранее. Всего было выпито 7,3 млн литровых кружек пива, что на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. Абсолютный рекорд был установлен в 2014 году, когда было выпито 7,7 миллионов литров пива. Посетители Октоберфест-2019 съели 124 вола - столько же и годом ранее - и 29 ягнят, что на два больше, чем в 2018 году.

За две недели фестиваль посетили 6,3 миллиона гостей. Большинство составили немцы, хотя среди посетителей были и граждане США, Великобритании, Франции, Австрии и Нидерландов, отмечает агентство AFP. В общей сложности, в Мюнхен приехали представители 45 стран.

Зонты, протезы и альбом Дали

Как отметили в полиции Мюнхена, во время праздника было зафиксировано 914 правонарушений, что чуть меньше, чем годом ранее. При этом заметно уменьшились карманные кражи - со 174 до 133. В 263 случаях полиция зафиксировала нанесение телесных повреждений (на 3 процента больше, чем в 2018 году). Число преступлений на сексуальной почве составило 45, что на 3 случая больше, чем годом ранее.

Было, чем заняться и работникам специального бюро находок. За две недели гости праздника потеряли 780 удостоверений личности, 690 предметов одежды, 660 кошельков, 465 банковских карт, 420 смартфонов и мобильных телефонов, 300 ключей, 155 очков, 130 сумок и рюкзаков, 115 зонтов, 55 украшений и восемь видеокамер, детскую коляску, зубной протез и альбом живописных работ Сальвадора Дали.

Сегодня - последний день Октоберфеста в Мюнхене. Пока посетители фестиваля допивают пиво, посмотрите это видео недели (надеемся, мужчина все-таки уже добрался домой) pic.twitter.com/gDbxXFKGUh — DW на русском (@dw_russian) 6 жовтня 2019 р.

Видео: dw.com