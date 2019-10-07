Вчера, 6 октября, в Ирландии произошла авиационная катастрофа. Здесь разбился легкомоторный самолет, в результате трагедии погибли два человека. Об этом передает Irish Times.

Крушение произошло в юго-восточном графстве Уэксфорд, недалеко от города Данкормик. Самолет рухнул через несколько минут после взлета. На месте авиакатастрофы были найдены тела двух мужчин. По предварительным данным, самолет взорвался или от удара о землю, или незадолго до этого, в воздухе.

На данный момент эксперты устанавливают причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Фото: irishtimes.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Ирландии лайнер с пассажирами приземлился на нос из-за отказа шасси.

Так же мы рассказывали, что в Ирландии ураган с шекспировским именем раздавил деревьями мужчину и женщину.