В США появляются все новые и новые детали скандала вкруг деликатных моментов украино-американских отношений. Группа бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась сменить руководство украинской госкомпании "Нафтогаз", сообщает Associated Press.

"Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев апеллировал связями с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа", - рассказали два осведомленных источника.

По их данным, в центре этих усилий стояли три бизнесмена - два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон (штат Флорида) Гарри Саджиант III.

Согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.

Отмечается, что данный план был сорван проигрышем Владимиру Зеленскому бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах 2019 года.

После этого, по данным собеседников агентства, министр энергетики США Рик Перри предпринял усилия по смене управленческой команды "Нафтогаза".

Одгако не известно, была ли попытка Перри сменить членов совета директоров "Нафтогаза" согласована со сподвижниками Джулиани, настаивающими на аналогичном исходе.

По данным источников бизнесмены, пытавшиеся сменить руководство в государственной газовой компании, похоже, знали о планах администрации Трампа, связанных с Украиной.

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" торопится завершить анбандлинг вовремя, до 2020 года.