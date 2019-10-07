В сети активно распространяется отрывок неодназначного выступления Тимофея Милофанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в правительстве Алексея Гончарука на семинаре "Economy Lab" (можно перевести как "Экономическая лаборатория" - Ред.).

Выступая перед слушателями Тимофей Милованов делится с ними такими, например, пассажами: "Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса"; "…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…"; "…я просто не переношу любые встречи..." и т.д. и т.п.

Это видео уже вызвало негативную реакцию у пользователей. Например, известный юрист Елена Лукаш, иронично прокомментировала это выступление чиновника.

"Тимофей Сергеевич Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства правительства Зеленского. Будет поднимать экономику и распродавать землю и госсобственность. Оскара автору его назначения! Это полный Трускавец!", - написала Елена Лукаш.

Фото и видео: facebook.com/ElenaLukash/youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что министр Милованов опубликовал основные пункты законопроекта о земельном рынке в Украине.

Так же мы рассказывали, что "министр Милованов на лекции призывал уничтожать конкурентов.