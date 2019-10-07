В полночь опубликован минутный ролик, как Владимир Путин отдыхает в сибирской тайге. Видео приурочено к 67 дню рождения, который президент России отмечает сегодня, 7 октября.

Появление кадров с путешествия анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Однако на сайте Кремля на момент подготовки новости такого отчета нет. Видео опубликовал сайт РИА Новости.

Оно начинается словами Путина: "Забрались за облака... Почти 2000 метров..."

Показывается, как президент Росси взбирается, держа в руке палку, по горе. Он в туристической одежде коричневого цвета, в шляпе и солнцезащитных очках.

Далее он говорит своим попутчикам: "Красиво Енисей смотрится..." Речь идет об одной из самых длинных и полноводных рек России, которая протекает в Сибире.

Компанию Путину составили несколько человек, среди которых министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они собирают грибы.

"Я вам доверяю довезти эту историю", - говорит Шойгу Путину и передает ему куст сибирских ягод.

Также на одном из кадров видно, что Путин и Шойгу организовали пикник на природе. На их раскладном столике стоят термосы, а также пластмассовые контейнеры с едой.

Путин с Шойгу на отдыхе в тайге. Видео: РИА Новости

В конце минувшей недели Дмитрий Песков рассказал, как его шеф отметит день рождения - "на природе с родными и близкими". Подразумевалось ли, что он останется в тайге и 7 октября, - неизвестно.

Ранее Путин высказал надежду, что Зеленскому хватит мужества, чтобы закончить войну на Донбассе.

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