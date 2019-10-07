Молодым семьям, которые решили обзавестись чадом, предлагают деньги, вместо стандартных бэби-боксов.

Об этом сообщает UBR.

Отмечается, что Министерство социальной политики разрабатывает постановление, которое предусматривает выдачу семьям с новорожденными по 5 тысяч гривен вместо бэби-боксов.

Постановление будет действовать только на территории Донецкой области, которая не принимает участие в программе правительства касательно выдачи бэби-боксов.

Молодые семьи не имеют на данный момент возможности получать бэби-боксы от государства, поэтому им предложат лишь денежную инициативу.

По оценкам Минсоцполитики, до конца года на реализацию этого проекта понадобиться выделить в бюджете 57,5 млн грн. Эксперты ведомства исходят из статистики рождаемости в регионе: с января по август здесь появилось 10 760 малышей.

Также сообщается, что с момента старта правительственного проекта бэби-боксы получили 297 тысяч малышей.

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