6 октября состоялся седьмой эфир шоу "Танцы со звездами". На нем пары обменялись партнерами, как это обычно происходит в каждом сезоне. Поскольку осталось 9 пар (5 с приглашенными знаменитостями женщинами и 4 - с мужчинами), то поделиться партнерами поровну не вышло и образовалась одна женская и одна мужская пара. В результате телеведущий Владимир Остапчук вышел на паркет с танцором Александром Прохоровым.

Они исполнили пасодобль, разыграв танцевальный бой за внимание королевы, роль которой исполнила балерина и член жюри Екатерина Кухар. Сюжет поединка не раз всплывал в этом эфире. Остапчук и Прохоров вышли в одинаковых костюмах, продемонстрировав хорошую форму. В комментариях зрители оценили выступление, назвав его одним из лучших за вечер.

Судьи оценили танец в высокие, однако не максимальные, 28 баллов.

Напомним, что в шестом выпуске из шоу выбыл музыкант Дзидзьо.

А еще раньше - эпатажная певица Maruv.