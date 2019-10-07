После разведения сил на линии разграничения на Донбассе перед позициями Вооруженных сил Украины останутся 122 дома.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян во время встречи с местными жителями 6 октября, передает hromadske.

Это почти вдвое больше, чем в Станице Луганской, где перед позициями оказались 74 дома.

"Я понимаю, что многие нагнетают, но это политические игрища. Никто никого не кинет, я в это не верю", - сказал Троян.

Он добавил, что постоянно будет находиться в Донецкой и Луганской областях до конца 2019 года.

"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - цитирует пресс-служба Нацполиции Трояна в воскресенье.

Ранее "Страна" сообщала, что по мнению главарей "ДНР", разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе займет 30 дней.

Ранее в сентябре Зеленский заявил, что разведение сил у Петровского и Золотого намечено на ближайшие недели.