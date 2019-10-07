МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США для объяснения, после того как с аккаунта посольства США в социальной сети Twitter поставили "лайк" посту с критикой союзника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, сообщается, что турецкие власти подвергли резкой критике посольство США после того, как его официальный аккаунт в Twitter, по-видимому, выразил одобрение сообщению Эргуна Бабахана, который бежал из страны после того, как его обвинили в том, что он является последователем Фетхуллы Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Бабахан в своём посте заявил, что "народ Турции должен быть готов к политическому периоду без Девлета Бахчели".

Посольство США заявило, что оно действовало по ошибке и "отлайкало" пост, заявив в Twitter.

"Мы приносим извинения за ошибку, которая произошла на нашем аккаунте в Twitter вчера. Мы не ассоциируем себя с Эргюном Бабаханом и не поддерживаем и не соглашаемся с содержанием его твита. Мы еще раз сожалеем об этой ошибке", говорится в сообщении.

Сообщение Бабахана в социальных сетях стало распространяться после слуха о том, что Бахчели, лидер Партии националистического движения Турции и близкий союзник Эрдогана, был госпитализирован. Позже помощники Бахчели сказали, что тот в добром здравии.

Ранее сообщалось, что Турция готовится к военной операции в Сирии, на границу уже стянуты войска.

Также мы писали, что в Турции заочно арестовали Гюлена по делу об убийстве российского посла.