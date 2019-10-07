Гимнастка Анна Ризатдинова в седьмом выпуске "Танцев со звездами" на 1+1 станцевала с Дмитрием Жуком в рамках обмена партнерами на экваторе шоу. Перед выходом на паркет, в видеодневнике, она рассказала, что в комментариях зрители пишут, что она "неискренняя и нарванная", но на самом деле она говорит то, что думает.

Пара показала динамичное танго со сложными поддержками. И судьи и зрители оценили номер. Ризатдинова и Жук стали лидерами этого эфира, получив от жюри максимально возможные 30 баллов. А зрители в зале прямо во время прямого эфира вышли на паркет, чтобы вручить цветы спортсменке.

Вторая ведущая прямого эфира Оля Полякова поинтересовалась, целовались ли Ризатдинова и Жук по-настоящему, таким страстным был их танец.

Напомним, что на проекте осталось 9 пар, после седьмого эфира никто из них не выбыл.

Как сообщала "Страна", в первом выпуске Анна Ризатдинова, которая состояла в отношениях с экс-нардепом Александром Онищенко, рассказала, что была, как в клетке, а она не готова сидеть дома и готовить.