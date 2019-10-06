На седьмых парламентских выборах в Косово, согласно первым сообщениям, больше всего голосов получили движение "Самоопределение" Альбина Курти и Демократический союз Косово, которую возглавляет Иса Мустафа.

Об этом пишет "Радио Свобода".

На избирательные участки пришли 44% из 1,9 миллиона избирателей. Они выбирали 120 депутатов, в том числе 10 сербской национальности.

Своих кандидатов выдвинули 25 партий и коалиций. Голосование, по словам иностранных и местных наблюдателей, прошло без существенных инцидентов и нарушений процедуры. Неофициальные результаты будут обнародованы в течение ночи.

По мнению обозревателей, причиной низкой явки является экономический кризис и то, что в течение прошлых 11 лет все правительства обвиняли предшественников в коррупции, но ни один из них не принимал эффективных мер против нарушителей закона.

"Большинство граждан уверено, что политическая элита коррумпирована и что нет политической силы, готовой начать процесс глубокой перестройки общества и экономики", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что летом премьер-министр Косово подал в отставку, получив повестку из Гааги.

Также мы писали, что в Косово закрыли въезд для всех чиновников из Сербии.