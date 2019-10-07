6 октября состоялся седьмой выпуск шоу "Танцы со звездами" на 1+1, на котором участники обменялись партнерами. В этот раз актер Михаил Кукуюк станцевал с Илоной Гвоздевой, которая в прошлом сезоне привела к победе Игоря Ласточкина. На кадрах с репетиций видно было, что она не давала спуску своему партнеру и сказала, что его прошлые промахи объясняются тем, что он просто ленился.

В прямом эфире пара показала номер-сценку о сумасшедшем профессоре и его творении. Однако самба в их исполнении не вызвала восторга у жюри.

После танца Влад Яма отметил, что прогресс заметен, но до хорошей техники актеру еще далеко. Строга была и Екатерина Кухар, поставившая 2 балла. Общая оценка оказалась небольшой - всего 14 баллов. Но зрители в зале поддержали Кукуюка аплодисментами и криками поддержки.

В последнем эфире никто не выбыл, а линии для голосования будут открыты две недели. За звание лучших продолжают соревноваться 9 пар.

Напомним, что в прошлом выпуске пары показали номера по мотивам известных фильмов.

Как сообщала "Страна", неделю назад Тина Кароль на проекте перевоплотилась в Анджелину Джоли, а Екатерина Кухар - в Малифисенту.