Столичные правоохранители разыскали детей, которые всю ночь бродили по Троещине.

Детей вернули родителям, с которыми провели профилактические беседы и составили на них административные материалы, говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Отмечается, что к полицейским обратилась женщина, она рассказала, что двое ее сыновей (6 и 12 лет) не вернулись домой. Правоохранители сразу начали поиски. Во время общения с их матерью они установили, что дети могут находиться у товарища, который живет на Троещине.

Правоохранители отправились к предполагаемому месту нахождения мальчиков. Выяснилось, что они действительно до этого были у товарища, а затем ушли еще 8-летнего мальчика.

Оперативники сразу спланировали мероприятия по поиску детей и начали отработку района.

Вместе с этим ориентирования передали всем полицейским города. Однако патрулирование района ночью не увенчались успехом. Уже утром правоохранители начали проверять торговые и торгово-развлекательные заведения.

В одном из них камеры видеонаблюдения зафиксировали беглецов, а затем и двух братьев заметили на улице, а их товарищ сам вернулся домой.

Искателей приключений передали родителям, с которыми провели профилактические беседы и составили на них административные протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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