В воскресенье, 6 октября, в зоне ООС погиб военнослужащий, еще один получил ранение. Об этом говорится в ежедневной сводке штаба ООС.

"В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной в воскресенье вечером на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук.

Как выяснила "Думская", погибший - боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Иван Дейкун, уроженец города Южноукраинск. Он погиб в районе Красногоровки Донецкой области.

По информациии СМИ, 41-летнего старшего солдата поразило несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Он скончался на месте от болевого шока и потери крови.

Ранее "Страна" рассказывала, что в пятницу в Марьинке прогремел взрыв в жилом доме, от чего погибли два человека.

Также мы писали, что погибший в начале октября на Донбассе боец оказался танкистом из разведроты.