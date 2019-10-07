6 октября прошел 7 выпуск шоу "Танцы со звездами", в котором произошел обмен парами. Одним из самых ярких номеров стало выступление телеведущей Людмилы Барбир и Жени Кота. Зрители в соцсетях требовали, чтобы на паркет вернулась та сексуальная Барбир, которую они увидели в первом выпуске, и хореографы решили сделать такой подарок.

Барбир и Кот исполнили жаркое ча-ча-ча в кухонных декорациях. Танцевать пришлось и на паркете, и на столе. Телеведущую для номера облачили в кружевное боди и мужскую рубашку. А Кот танцевал в фартуке поверх обнаженного торса.

Несмотря на то, что у судей были небольшие замечания к четкости движений ногами, они поставили общих 28 баллов - довольно высокую оценку. А Екатерина Кухар подарила Барбир книгу, которая поможет ей оставаться такой же сексуальной. Это уже второй книжный подарок, первый она презентовала Maruv, отказавшись сообщить ее название, уточнив только, что это "книга с фривольностями".

Напомним, что в предыдущем эфире "Танцев со звездами" участники станцевали в образах из известных кинофильмов.

Как сообщала "Страна", после того, как певица Maruv выбыла из шоу, она призналась, что месяц для нее был очень тяжелым, но теперь она вернется к тому, что любит делать и пообещала сделать ат-вставку и заняться альбомом.