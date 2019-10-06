Хантер Байден получал более 100 тысяч долларов в месяц от компании Burisma Holdings Limited украинского бизнесмена Николая Злочевского. Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена также получил 1,5 миллиарда долларов из Китая без всякой видимой причины.

Об этом президент США написал в своем Twitter.

"Невероятно смотреть и читать Фейковые новости и то, как они делают все возможное, чтобы защитить Сонного Джо Байдена и его выброшенного из армии сына Хантера, который получал 100 000 долларов в месяц (плюс, плюс) от украинской компании, хотя у него не было опыта в энергетике, и отдельно получил 1,5 миллиарда долларов из Китая, несмотря на отсутствие опыта и без видимой причины. Эти транзакции не могут быть законными? Как заявили юристы и другие лица, как президент, я обязан изучить возможную или вероятную коррупцию!" - пишет Трамп.

"Семье Байдена выплачивали. Ясно и просто! Фейковые новости должны перестать искать извинения за то, что совершенно непростительно. Сонный Джо сказал, что никогда не разговаривал с украинской компанией, а затем появилась фотография, где он играл в гольф с боссом компании и Хантером и, между прочим, я с удовольствием буду соревноваться с 1% Джо Байдена - я просто не думаю, что это произойдет. Сонный Джо не доберется до стартовых ворот и, основываясь на всех деньгах, которые он и его семья, вероятно, "вымогали", Джо должен повесить трубку. Я бы не хотел, чтобы он имел дело с Китаем и У[краиной]!", заключил Дональд Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что стало понятно после показаний Курта Волкера в Конгрессе США, а также о том, как американцы готовили заявление для Зеленского по делу Байдена.