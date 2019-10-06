Глава Минэнерго США Рик Перри действительно просил президента США Дональда Трампа поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, он просил обсудить с Киевом темы энергетики и экономики.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя министра, передает "Интерфакс".

"Министр Перри полностью поддерживал и поощрял президента к разговору с новым президентом Украины, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергетической безопасностью и экономическим развитием", - приводит агентство заявление представителя Минэнерго США Шайлин Хайнс.

Агентство со ссылкой на источники сообщает, что в минувшую пятницу Трамп заявил республиканцам в Палате представителей США, будто это Перри просил его связаться с Зеленским по телефону.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Сенате США требуют дословную стенограмму разговора Трампа с Зеленским.