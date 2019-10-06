Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что во время подготовки нового закона об особом статусе Донбасса не будет пересечены никакие "красные линии".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина", передает Укринформ.

"Возвращаясь к красным линиям. Ключевым вопросом является вопрос выборов. Выборы могут проходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать так называемый новый закон об особом статусе Донбасса", - сказал Разумков.

По его словам, никто не будет нарушать "красные линии", которые были указаны ранее, потому что от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон. Этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что это вопрос очень важен для всего государства", - отметил Разумков.

Напомним, что в "формуле Штайнмайера" вообще не идет речь о передаче Украине контроля над границей. А по Минским соглашениям контроль вернется Украине только после внесения в Конституцию особого статуса Донбасса.

Председатель Верховной Рады также надеется, что переговоры в "нормандском формате" смогут дать толчок, который поможет выйти из тупика.

Разумков также отметил, что при отводе войск с линии разграничения безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, правоохранителей, которые там будут находиться.

Напомним, сегодня в Киеве проходит вече против формулы Штайнмайера.