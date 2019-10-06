Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины голкипера "Александрии" Юрия Панькива на матчи отборочного турнира Евро-2020.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Панькив заменил в заявке голкипера киевского "Динамо" Дениса Бойко, который получил травму перед матчем с "Лугано" в Лиге Европы и пропустит полторы недели.

Тренировочный сбор стартует 7 октября. Поединок с Литвой пройдет 11 октября, а с Португалией - 14-го. Оба матча украинцы проведут дома. Отметим, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020, команда должна набрать 4 очка.

На данный момент сборная Украины возглавляет группу B, набрав 13 очков. На втором месте идет Португалия, отставая на пять пунктов.

Ранее сообщалось, что согласно новому рейтингу ФИФА сборная Украины прочно удерживает 25-е место среди лучших команд планеты.

Также мы рассказывали, как наша сборная едва ушла от поражения в товарищеской игре с командой Нигерии.