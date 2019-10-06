Таксист отказался везти бывшего президента Петра Порошенко после сегодняшнего митинга на Майдане протиф формулы Штайнмайера.

Соответствующее видео разместил на своей странице Богдан Гребенюк.

На видео видно как Порошенко спрашивает у таксиста и слышится слово "нет". После этого Порошенко залез на полкорпуса в салон автомобиля, о чем-то поговорил с таксистом, потом выше и пошел дальше.

Отметим, что Порошенко приехал на вече против формулы Штайнмайера, которое проходит на столичном Майдане Независимости.

Ранее сообщалось, что полиция насчитала на Вече аж 10 000 человек.

Еще отметим, что ранее глава офиса президента Андрей Богдан опубликовал расценки за участие в Штайнмайер-майдане.

"Судя по скриншотам, организаторы вече платят каждому участнику 100 гривен в час. Для желающих заработать предусмотрены надбавки по 10 грн за принесенные с собой плакаты и приведенных людей", - написал Богдан.

После чего участники митинга обвинили его во вранье и потребовали отставки.