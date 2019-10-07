Украинские военные устроили в Сети флешмоб #Вибачте_що_ми_не_здохли.

Акция началась в ответ на заявление депутата от партии "Слуга народа" Галины Третьяковой об ограничении выплаты льгот участникам войны в Донбассе - тем, кто служил на контракте.

"Мы за аудит государства в целом, в частности льгот и социальных выплат, которые сейчас предоставляют военнослужащим. Следует пересмотреть и перечень льготников. Если это был контракт, и человек сознательно шла на получения высокого денежного обеспечения, продавала свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, – это был его выбор, и только так", - заявила Третьякова 3 октября в интервью ресурсу "Армияинформ".

По словам нардепа, дополнительные денежные средства предоставляются только тем, кто "что-то потерял на войне".

"Человек сознательно идет на военную службу не для того, например, чтобы получить жилье. Должны изменить конструкт. То, что есть сейчас,— советское, которое надо изменить на европейское цивилизованное. Повторяю: защищать нужно только тех, кто что-то потерял на войне", - сказала Третьякова.

Отметим, что по контракту в АТО-ООС служила львиная доля военных. По сути это была форма принудительной мобилизации, которая лишь оформляется как контракт.

То есть Третьякова предложила по факту лишить льгот почти всех, кто прошел ООС и не получил инвалидность.

После этого на страницах украинских военных начали появляться публикации с хештегом #Вибачте_що_ми_не_здохли.

Так один из представителей описал свое участие в военных действиях как решение "подзаработать деньжат, за государственный счет по миру поездить". Другой рассказал, как "под присмотром аниматоров и фитнес-тренеров с трехразовым питанием загорал на полигоне", жил в "в отдельных виллах-палатках на 30 наемников", а также таская снаряды "качал фигуру".

После этого флешмоба Офис президента выпустил заявление, в котором опроверг планы по отмене льгот.

"Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не будут отменять. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - говорится в сообщении ОП.

Ранее мы рассказывали, что "волонтер" из Донбасса, выступивший у Шустера против отвода войск, оказался соратником Порошенко.

Еще "Страна" писала, что по данным волонтера, Украина начала отвод войск от линии фронта в Луганской области.