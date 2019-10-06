В сети распространились слухи о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже долгое время якобы борется с онкологическим заболеванием.

Переписку с анонимным источником опубликовал Telegram-канал "Только никому".

"Ужасные новости. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Уважаемые коллеги из СМИ, обращаем ваше внимание, что распространять дальше эту информацию как 100-процентный факт, нельзя. Публикуем это только потому, что официальная позиция скрывается, а существующие противоречивые комментарии ещё больше запутывают суть событий", — говорится в сообщении канала.

Провокация удалась, слухи быстро распространили росСМИ. И только "СтарХит" смог связаться с командой актрисы. Директор Заворотнюк Марина Потапова опровергла информацию о смерти своей подопечной, написав лаконичное: "Нет".



Правда, официальной информации о состоянии актрисы не появилось.

Ранее сообщалось, что муж Заворотнюк не отказался от гастролей и будет выступать без страховки во время болезни жены.

Еще мы писали, что Заворотнюк недавно перенесла вторую операцию, увидела дочь и оформила завещание.