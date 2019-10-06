Происшествие случилось в минувшую пятницу днем в одном из дворов на улице Гусовского в Печерском районе столицы.

Как мы узнали из собственных источников в патрульной полиции, "скорую" вызвали прохожие по просьбе местных бездомных, показывавших на потерпевшего, державшегося за живот, сидя на лавке.

По приезду медики диагностировали проникающее ножевое ранение и госпитализировали потерпевшего. Им оказался 36-летний ветеран АТО с корочкой участника боевых действий, приехавший в Киев из Николаевской области и занимавшийся в Киеве ремонтами.

Бездомные рассказали полиции, что познакомились с ним на улице и вместе распивали спиртное во дворе на улице Гусовского. Новый знакомец рассказывал им, что он не такой бродяга как они, воевал на Донбассе и показывал удостоверение УБД.

В это время к ним подошла компания из еще двух бродяг. Одному из вновь прибывших не понравилось хвастовство ветерана, он ударил его ножом в живот и убежал. Потерпевшего забрали в больницу, а полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины - Причинение тяжких телесных повреждений.

Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что под Черниговом АТОшник убил бывшую тещу, порезал четырех соседей и полез в петлю, а также о том, что блогера, который избил атошника в Хмельницком, задержали в Николаеве.





