В боевой состав Военно-морских сил США 5 октября была принята ударная атомная подводная лодка (АПЛ) USS Oregon SSN 793, оснащенная 12 крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом сообщает "Интерфакс".

Официальная церемония принятия в боевой состав состоялась в городе Гротон (штат Коннектикут).



АПЛ USS Oregon SSN 793. Фото: en.wikipedia.org

Oregon уже 20-я подводная лодка класса "Вирджиния" (Virginia). Ее корпус имеет специальное звукопоглощающее покрытие. АПЛ оснащена малошумной двигательной установкой. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.

Стоимость постройки каждой АПЛ класса "Вирджиния" четвертого поколения оценивается примерно в $2,7 млрд. В общей сложности США планируют построить 48 субмарин этого класса, причем 33 из них - до 2030 года. Они должны полностью заменить в составе ВМС США ударные атомные подлодки типа "Лос-Анджелес" (Los Angeles) и усовершенствованный "Лос-Анджелес" постройки 1970-1990-х годов.

Как сообщала "Страна", накануне в состав ВМС США вошел новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati.

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