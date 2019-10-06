В очередном туре УПЛ донецкий "Шахтер" одержал десятую подряд победу. Матч с Днепром-1 завершился поражением днепрян со счетом 0:2.

Об этом сообщает Укринформ.

Десятый успех подряд "Шахтеру" в нынешнем сезоне Премьер-лиге принесли голы Жуниора Мораеса, который отличился на 4-й минуте, и Тайсона (83).

Результаты других матчей тура:

"Ворскла" (Полтава) - "Мариуполь" - 1:1

гола Денис Васин (90 ) - Сергей Чоботенко (57);

"Десна" (Чернигов) - "Олимпик" (Донецк) - 1:0

гол: Артем Фаворов (90);

ФК "Львов" - "Заря" (Луганск) - 0:0.

Еще мы писали, что сегодня в матче с двумя удалениями и тремя пенальти Динамо разгромило Колос в гостях на стадионе "Оболони".