Шахтер добыл десятую победу подряд в чемпионате, забив два мяча дебютанту. Видео голов и опасных моментов
В очередном туре УПЛ донецкий "Шахтер" одержал десятую подряд победу. Матч с Днепром-1 завершился поражением днепрян со счетом 0:2.
Об этом сообщает Укринформ.
Десятый успех подряд "Шахтеру" в нынешнем сезоне Премьер-лиге принесли голы Жуниора Мораеса, который отличился на 4-й минуте, и Тайсона (83).
Результаты других матчей тура:
"Ворскла" (Полтава) - "Мариуполь" - 1:1
гола Денис Васин (90 ) - Сергей Чоботенко (57);
"Десна" (Чернигов) - "Олимпик" (Донецк) - 1:0
гол: Артем Фаворов (90);
ФК "Львов" - "Заря" (Луганск) - 0:0.
Еще мы писали, что сегодня в матче с двумя удалениями и тремя пенальти Динамо разгромило Колос в гостях на стадионе "Оболони".
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